Консорциум развития беспилотников и электротранспорта может получить госфинансирование

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Национальный консорциум развития автономного и электротранспорта может получить финансовую поддержку от государства в рамках новой стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников.

"По поводу преференций, да, в том числе и часть средств из 65 млрд руб. (возможная сумма ежегодных инвестиций в развитие автопрома до 2025 года в рамках проекта новой стратегии - прим. ТАСС) предполагается на поддержку консорциума. Речь идет о том, чтобы вместе создавать новые технологии. Подписан меморандум о создании консорциума на ПМЭФ, сейчас в периметр этого соглашения вошли "КамАЗ", Sollers, "Россети", "Ростелеком", правительство Москвы, Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития как федеральные органы",- пояснил он.

Как отметил Масленников, в задачи консорциума входят развитие новых технологий, новых рынков, выход с конкурентной продукцией на внешние рынки. Это касается электротранспорта, беспилотников и других перспективных технологий.

По его словам, это мировая практика, когда объединяются ведущие автопроизводители. "Потому что разработка новых технологий - это дорогая история". Это не под силу одному производителю. Главное, что они это понимают и готовы сотрудничать", - пояснил Масленников.

ПО его словам, проект новой стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года сейчас дорабатывается и будет внесен в правительство осенью.

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума правительство России и правительство Москвы подписали меморандум о создании Национального консорциума развития автономного подключенного электрического транспорта.