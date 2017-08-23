Донской: шансов на одобрение правительством покупки Schlumberger доли в EDC пока нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Шансов на одобрение правительством России сделки по покупке Schlumberger 51% доли в российской компании Eurasia Drilling Company (EDC) пока нет, поскольку еще не представлены гарантии продолжения работ на стратегических участках недр в случае применения антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов РФ Сергей Донской.

"Пока нет [шансов]. У меня данные, что пока никаких согласований нет", - сказал он.

Позиция Минприроды не меняется

По словам Донского, Министерство природных ресурсов высказало свою позицию по вопросу о приобретении Schlumberger доли в EDC еще в 2015 году, и она осталась неизменной. "У нас ключевая задача - чтобы все стабильно работало и с учетом нагнетания всей этой внешней обстановки и ограничений (санкций в отношении России со стороны США - прим. ред.) не привело к ухудшению", - отметил министр и добавил, что если гарантии обеспечения стабильной работы и неприменения санкционного режима будут получены, то вопросов по согласованию сделки не будет.

"Мы свою позицию высказали, она достаточно прозрачная. Меня волнует то, что доступ к технологиям в ряде случаев ограничен. Исходя из этого проведение работ завязано на применении этих технологий. Если нет технологий и компания не может гарантировать, что она их может применить, или заменить, или еще что-то сделать, и тем самым устойчиво работать на участках стратегического значения, то соответственно мы не можем дать свое согласие на слияние этих компаний", - заявил глава Минприроды РФ.

В конце июля Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что получила ходатайство Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling. Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания была готова приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд.

Eurasia Drilling - крупнейшая буровая компания на территории России. Покупкой ее акций, помимо Schlumberger, интересуется также консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестфонда (РКИФ) и фондов Ближнего Востока.

Schlumberger - ведущая международная нефтесервисная компания, поставляющая услуги по оценке запасов, бурения, управления добычей и переработке углеводородов. Работает в 85 странах мира. Штаб-квартиры компании расположены в Хьюстоне (США) и Париже, зарегистрирована в Нидерландах.