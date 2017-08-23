Курс доллара снизился до 59,06 руб.

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 59,06 руб. Евро опустился также на 1 копейку и достиг отметки 69,51 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,08% и составил 1948,9 пункта. Индекс РТС снизился на 0,13% и достиг отметки в 1038,05 пункта.