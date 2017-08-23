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Кабмин запретил ввоз янтаря в Калининградскую область в режиме свободной таможенной зоны

Экономика и бизнес
23 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

В правительстве отметили, что ограничения будут способствовать "развитию янтарной отрасли в России"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство России запретило ввозить в Калининградскую область в рамках свободной таможенной зоны янтарь и изделия из него. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В перечень [изъятий из процедуры свободной таможенной зоны] дополнительно включены необработанный янтарь, обработанный янтарь, в том числе изделия, полностью изготовленные из янтаря, - говорится в сообщении. - Введение ограничительной меры будет способствовать максимальному задействованию янтарного сырья, добываемого на территории Калининградской области, и его рациональному распределению между российскими переработчиками, положительно скажется на развитии янтарной отрасли в России".

Ранее кабмин утвердил перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области.

Новым постановлением в этот перечень дополнительно включены необработанный янтарь, обработанный янтарь, в том числе изделия, полностью изготовленные из янтаря. "Включение этих товаров в перечень обусловлено возможностью ввоза янтаря с территории не входящих в Евразийский экономический союз государств на территорию Калининградской области без уплаты таможенных пошлин и налогов в таможенной процедуре свободной таможенной зоны", - пояснили в правительстве.

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