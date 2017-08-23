Миллер: программа газификации в Кировской области в 2017 году идет хорошо

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ТАСС, 23 августа. Программа газификации в Кировской области в 2017 году идет хорошо и слаженно, в работе по программе газификации находятся семь объектов. Об этом в среду в ходе рабочей поездки в регион заявил журналистам председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Сегодня у нас в работе, в рамках программы газификации, находится семь объектов, в проектировании находится 16 объектов. И сегодня по новому этапу газификации в Кировской области я могу сказать, что программа... в 2017 году идет слаженно, хорошо. У нас уже хороший старт", - сказал Миллер.
Он напомнил, что в прошлом году компания договорилась с властями региона о разработке пятилетней программы газификации Кировской области.
"Эта пятилетняя программа уже подписана. И хочу в первую очередь отметить, что темпы газификации, которые заложены в этой пятилетней программе, в 1,7 раза выше, чем те темпы газификации, которые были в последние 10 лет в Кировской области", - сказал Миллер.
По его словам, цель в среднесрочной перспективе - вывести Кировскую область на среднероссийский уровень по газификации.
"Если говорить об исполнении обязательств со стороны области, то, конечно же, программа газификации реализуется с двусторонним движением. Это финансирование, а также распределительные сети, подключение домовладений, котельные", - заявил председатель правления ПАО "Газпром", добавив, что на 2016-2018 годы уже выделено 450 млн. рублей на газификацию региона.