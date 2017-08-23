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Резидентов ТОР в Оренбургской области могут освободить от уплаты налога на прибыль

Экономика и бизнес
23 августа, 19:16 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Ставка будет установлена в размере 0% в первые пять лет

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ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли в среду в первом чтении законопроекты, которые на пять лет освободят резидентов территории опережающего развития (ТОР) города Новотроицк от уплаты налогов на прибыль и на имущество.

"Резидентам ТОР будут предоставлены налоговые льготы - по налогу на прибыль, ставке по налогу на имущество организаций и на землю. Ставка будет установлена в размере 0% в первые пять лет", - сказала ТАСС министр экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Безбородова. Поправки в соответствующие законы вносило Минэкономразвития региона.

Новотроицк стал первым из моногородов Оренбургской области, получившим статус ТОР в июле на 10 лет с возможностью пролонгации на пять лет. Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизив его зависимость от градообразующего предприятия "Уральская сталь" группы "Металлоинвест".

Впоследствии Минэкономразвития также планирует внести изменения в областной закон о патентной системе налогообложения, согласно которым налоговая база в виде потенциально возможного годового дохода будет снижена в два раза для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории опережающего социально- экономического развития.

В перечень видов экономической деятельности, при которых на новой ТОР будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, включены пресноводное рыбоводство, производство кормов, лекарственных препаратов и медицинских материалов, ремонт машин, компьютеров и иная деятельность.

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