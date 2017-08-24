Взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополя начнут реконструировать в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Симферополя начнется в 2018 году и завершится в течение 12-14 месяцев, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

"В наших планах она (реконструкция ВПП - прим. ТАСС) стоит на 2018 год, у подрядчика будет около 12-14 календарных месяцев на ее реконструкцию", - сказал Плаксин.

По его словам, подрядчику предстоит сделать ВПП длиннее на 500 м. "Это будет, по сути, даже не реконструкция, а строительство на месте старой полосы новой. В ходе реконструкции полоса будет удлинена до 3200 м для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов типа Boeing-777-300ER и воздушных судов классом ниже без ограничений. Также будут реконструированы и построены новые рулежные дорожки", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что эти работы "позволят в обозримом будущем иметь в аэропорту две полноценные взлетно-посадочные полосы, которые смогут принимать любые типы воздушных судов даже при сложных метеоусловиях".

Плаксин рассказал, что действующая ВПП также может принимать практически все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Boeing-747, Boeing-777, но у действующих терминалов аэропорта есть минус - удаленность от ВПП. "То есть, приземлившись, самолет еще около 10-15 минут вынужден рулить до места стоянки на перроне. Вдобавок для таких типов воздушных судов места стоянки предусмотрены вблизи строящегося терминала. Поэтому и будет начата реконструкция ВПП, которая находится ближе к новому терминалу аэропорта", - пояснил гендиректор аэропорта.

Он уточнил, что обновление ВПП пройдет в рамках масштабной реконструкции аэродромного комплекса "Симферополь", которая проводится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя и которая предусматривает также строительство нового перрона, очистных сооружений, вышки командно-диспетчерского пункта. "Уникальность проекта в том, что эта глобальная реконструкция аэродромного комплекса проводится без закрытия аэропорта. Есть рабочий график реконструкции, мы его постоянно согласуем и с подрядчиком, и с государственной корпорацией по обслуживанию воздушного движения, чтобы не создавать помех ни в работе аэропорта, ни в работе авиакомпаний", - добавил Плаксин.