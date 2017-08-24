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Китай построит институт стоимостью $750 млн для обучения специалистов по кибербезопасности

Экономика и бизнес
24 августа, 11:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Предполагается, что в учебном комплексе ежегодно будут проходить обучение до 10 тыс.человек

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ПЕКИН, 24 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти начали на территории провинции Хубэй строительство специального учебного заведения, которое займется подготовкой кадров в области сетевой безопасности. Как сообщило агентство Синьхуа, в общей сложности на проект планируется потратить 5 млрд юаней (более $750 млн).

Предполагается, что комплекс будет завершен к июню 2019 года. В его стенах ежегодно будут проходить обучение до 10 тыс.человек.

"Три года назад для обеспечения национальной сетевой безопасности, обслуживания ключевых промышленных информационных систем и сопутствующей инфраструктуры Китаю требовалось 700 тыс. специалистов в соответствующей области. Ожидается, что к 2020 году эта цифра удвоится", - рассказал в интервью журналистам вице-президент пекинского Научно-технического института электроники Фэн Хуаминь.

Согласно правительственной программе КНР на 2017-2027 гг., в общей сложности за данный период на территории страны появится от четырех до шести аналогичных институтов, соответствующих международным стандартам в области борьбы с сетевыми преступлениями. В настоящий момент в Китае существует порядка 140 специальных дисциплин по данному направлению, которые преподаются в более чем 120 вузах страны. В общей сложности это 10% от суммарного числа институтов, где студенты могут проходить обучение по специальностям, имеющим непосредственное отношение к деятельности по кибербезопасности.

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