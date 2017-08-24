Минэнерго: западные санкции не повлияли на приток инвестиций на шельф РФ

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Европейские санкции не повлияли на приток инвестиций в нефтегазовые проекты на шельфе России. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
"Что касается санкций - вопрос большой. Кто их объявлял, пусть и комментирует. Мы как работали, так и будем работать, я не вижу (влияния санкций - прим. ред.). Как сказал в свое время (премьер-министр России) Дмитрий Анатольевич (Медведев), Советский Союз, а потом и Российская Федерация с санкциями жили практически весь период своего существования", - сказал он.
Кирилл Молодцов также сообщил, что Минэнерго России ожидает сохранения объемов инвестиций в добычу шельфе на уровне 2016 г.
"Что касается инвестиций, мы ожидаем их, по крайней мере, на уровне 2016 года. Это самая консервативная оценка", - сказал он.
Молодцов отметил, что размер инвестиций в добычу на арктическом участке шельфа в 2017 году составит более 150 млрд рублей.