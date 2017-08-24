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Орешкин: увеличение кредитования МСБ будет способствовать росту экономики

Экономика и бизнес
24 августа, 15:07 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 24, августа. /ТАСС

По словам министра, ведомство также подготовило акт о принципах внесения предприятий в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

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РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Увеличение кредитования малых и средний предприятий является одним из источников ускорения кредитной активности и экономического роста в целом. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе совещания президента России Владимира Путина по развитию легкой промышленности в РФ.

"Новые лимиты (по программе "Шесть с половиной") есть у банков, и до конца года эти новые лимиты позволят увеличить объем кредитования. На самом деле, мы на увеличение кредитования малых и средних предприятий смотрим как на один из источников ускорения и кредитной активности и, соответственно, экономического роста", - сказал министр.

Орешкин напомнил, что "совместно с Минпромторгом в этом году сделали поправку в закон, который теперь относит к малым и средним предприятиям предприятия как раз легкой промышленности с большей численностью".

По его словам, министерства также подготовили подзаконный акт о принципах внесения предприятий в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Те, кто туда попадут, сразу получат доступ ко всем программам поддержки, добавил он.

"Есть, например, с точки зрения финансирования там такая программа - программа "Шесть с половиной", - когда средние предприятия получают 9,6% кредит, малые предприятия получают 10,6% кредит. Программа очень активная", - сказал глава МЭР, напомнив о решении правительства в феврале расширить данную программу.

Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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