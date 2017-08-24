Эксперт: развитие каспийских портов привлечет иранских инвесторов на Северный Кавказ

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Развитие морских портов России на Каспийском море привлечет в регионы Северного Кавказа инвесторов из Ирана. Об этом сообщил в четверг журналистам советник генерального директора АО "КРСК" Нурали Резванов во время проведения в Черкесске бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ".
"С момента развития каспийских портов, усиления торговых отношений с Ираном и странами Ближнего Востока, придут в регион и иранские инвесторы. Есть примеры - в Астраханской области уже существует множество совместных российско-иранских предприятий. Китай с развитием "Шелкового пути" тоже с интересом смотрит в этом направлении", - сказал он.
По словам Резванова, работа с инвесторами требует продуманного подхода. "Инвесторов нужно привезти, их нужно убедить. Но то, что зарубежный бизнес активно интересуется Северным Кавказом - это факт. На мой взгляд, необходимо подтягивать и соотечественников, которые там проживают, это весомый и нужный момент", - пояснил советник.
Стратегия развития морских портов России на Каспии, железнодорожных и автомобильных подходов к ним на период до 2030 года в июле 2017 года была внесена на рассмотрение в правительство РФ. Непосредственная реализация проекта начнется после разработки и принятия соответствующего плана мероприятий (дорожной карты).
Пятая бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ", организованная фондом "ПосетиКавказ", прошла в Черкесске при поддержке Минкавказа РФ, правительства Карачаево-Черкесии, в партнерстве с АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорты Северного Кавказа". Главная цель бизнес-сессии - повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов, иных мерах господдержки, доступных предпринимателям в субъектах Северного Кавказа.
Серия бизнес-сессий предваряет проведение в декабре 2017 года I Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, а также презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, претендующих на включение в региональные подпрограммы Госпрограммы РФ "Развитие Северо- Кавказского федерального округа" на 2018 год.