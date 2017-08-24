Крым планирует выделить более 550 млн рублей на развитие промышленности до 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Крыма разработали проект государственной программы "Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы" с объемом финансирования из регионального бюджета в 550 млн рублей. Документ будет вынесен на общественное обсуждение, сообщили в четверг в правительстве республики.

"Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым и составляет 551,76 млн рублей, в том числе в 2018 году - 168,36 млн рублей, в 2019 году - 170,43 млн рублей, в 2020 году - 212,96 млн рублей", - говорится в тексте проекта госпрограммы.

Власти отмечают, что программа направлена на создание условий для модернизации существующих индустриальных производств (в том числе по линии импортозамещения) и повышение конкурентоспособности промышленной продукции. В частности, она предусматривает создание новых промышленных производств, а также химического и судостроительного кластеров.

В рамках программы предполагается господдержка в виде субсидий предприятиям, зарегистрированным на территории Крыма, на создание новых производств, модернизацию и повышение энергоэффективности производства.

"Общественное обсуждение проекта (госпрограммы - прим. ТАСС) проводится в заочной форме с 24 августа 2017 года до 13 сентября 2017 года", - сказали в правительстве.

Развитие промышленности Крыма

В Министерстве промышленной политики региона сообщили, что промышленный комплекс является ведущим сектором экономики Крыма, на его долю сегодня приходится 17,9% - это крупнейшая доля в валовом региональном продукте. "Промышленный комплекс формирует не менее трети части консолидированного бюджета Республики Крым и обеспечивает занятостью порядка 70 тыс. человек. При этом уровень заработных плат в промышленной отрасли превышает среднекрымский уровень", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечают власти, виден прирост объемов промышленного производства: по итогам 2015 года - на 12%, 2016 года - 4,6%, положительная динамика наблюдается и в 2017 году. Такие темпы прироста превышают общероссийские показатели (в 2015 году в стране было падение производства на 3,4%, в 2016 году наблюдался прирост на 1,1%).

По данным министерства, а 2016 году удалось добиться стабилизации работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики, являющегося лидером высокотехнологичных производств в промышленной отрасли. "Восемь крымских предприятий ОПК внесены в Сводный реестр оборонно-промышленного комплекса РФ. По итогам проделанной совместно с этими предприятиями работы были заключены контракты на общую сумму более 21 млрд рублей", - отметили в региональном Минпроме.

В материалах также сообщается, что в настоящее время в промышленном комплексе в стадии реализации находится ряд инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд рублей по созданию новых промпроизводств. Предполагается создание более 900 новых рабочих мест.