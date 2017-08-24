Египет выделит $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Каир выделяет $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов страны. Об этом сообщил в четверг министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи на министерском заседании региональной конференции по авиабезопасности на Ближнем Востоке и в Африке, проходящей в Шарм-эш-Шейхе.
"Уже потрачено $60 млн на развитие систем безопасности аэропортов, которые соответствуют самым высоким международным стандартам, - сказал он. - Еще $300 млн пойдет на модернизацию аэронавигационных систем, которая по плану должна быть завершена в 2019 году". По словам министра, "терроризм - самая большая угроза, с которой сталкивается в настоящее время гражданская авиация, поэтому обеспечение безопасности на транспорте остается приоритетным направлением для государств".
В конференции, которая в четверг завершает свою работу, принимают участие представители 55 стран региона, в том числе 27 министров транспорта и гражданской авиации, а также 35 руководителей авиационных властей, представители международных организаций. Главной темой встречи стало обсуждение плана действий по повышению авиабезопасности в регионе с внедрением передового опыта других стран. В прошлом году аналогичный форум проводился в Виндхуке (Намибия).
Символично, что конференция проходит в городе, откуда в свой последний рейс 31 октября 2015 года вылетел, взяв курс на Санкт-Петербург, самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа". Через некоторое время после взлета, уже набрав высоту, лайнер взорвался в небе над Синаем, в результате чего погибли 224 человека.
После крушения российского лайнера Москва полностью закрыла авиасообщение с Египтом, потребовав от Каира существенно изменить системы безопасности аэропортов.