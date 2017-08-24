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Египет выделит $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов

Экономика и бизнес
24 августа, 15:13 UTC+3 КАИР КАИР 24, августа. /ТАСС

На развитие систем безопасности аэропортов уже потрачено $60 млн, рассказал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи

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КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Каир выделяет $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов страны. Об этом сообщил в четверг министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи на министерском заседании региональной конференции по авиабезопасности на Ближнем Востоке и в Африке, проходящей в Шарм-эш-Шейхе.

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Источник: Москва и Каир пока не договорились о присутствии экспертов РФ в аэропортах

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"Уже потрачено $60 млн на развитие систем безопасности аэропортов, которые соответствуют самым высоким международным стандартам, - сказал он. - Еще $300 млн пойдет на модернизацию аэронавигационных систем, которая по плану должна быть завершена в 2019 году". По словам министра, "терроризм - самая большая угроза, с которой сталкивается в настоящее время гражданская авиация, поэтому обеспечение безопасности на транспорте остается приоритетным направлением для государств".

В конференции, которая в четверг завершает свою работу, принимают участие представители 55 стран региона, в том числе 27 министров транспорта и гражданской авиации, а также 35 руководителей авиационных властей, представители международных организаций. Главной темой встречи стало обсуждение плана действий по повышению авиабезопасности в регионе с внедрением передового опыта других стран. В прошлом году аналогичный форум проводился в Виндхуке (Намибия).

Символично, что конференция проходит в городе, откуда в свой последний рейс 31 октября 2015 года вылетел, взяв курс на Санкт-Петербург, самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа". Через некоторое время после взлета, уже набрав высоту, лайнер взорвался в небе над Синаем, в результате чего погибли 224 человека.

После крушения российского лайнера Москва полностью закрыла авиасообщение с Египтом, потребовав от Каира существенно изменить системы безопасности аэропортов. 

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