Глава Минэкономразвития высказался против введения утильсбора на обувь

РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил против введения утилизационного сбора на обувь, который предложил Российский союз кожевников и обувщиков. Об этом он заявил в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина по развитию легкой промышленности в РФ.

"Вопрос, связанный с утилизационным сбором: наше мнение - это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортеров", - сказал министр.

Ранее глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич высказала предложение ввести соответствующий сбор для регулирования ввоза в страну обуви из некачественных материалов.

"Ведь к нам ввозят 80% рынка, и из этих 80%, мы анализировали, порядка 65% - синтетические всевозможные заменители обуви по цене $4,5 за пару. По такой цене не может быть хорошей обуви. Если войти в эти магазины, то сразу ощутишь, что это за обувь, - заявила она. - Эта обувь носится один сезон максимум, то есть и с точки зрения экологии - это засорение природы. Поэтому, может быть, все- таки по типу автомобилей, в качестве какого-то пилотного проекта, попробовать этот утилизационный сбор".

В свою очередь Орешкин назвал две проблемы. Первая - часть импорта ввозится с уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин. "И здесь как раз проект, который есть по маркировке и прослеживаемости, - он очень важен. Он эту дырку закрывает", - подчеркнул министр.

Вторая проблема, по его словам, - использование некачественных и зачастую опасных материалов. "Это вопрос, скорее, технического регулирования. Здесь у нас ситуация такая, что на уровне ЕврАзЭС есть техническое регулирование по детской обуви. По взрослой обуви, по использованию там плохих материалов - отсутствует", - рассказал глава Минэкономразвития.

Он предложил совместно с Минпромторгом поработать и выработать решение, чтобы поставить преграду для той обуви, которая поступает с использованием некачественных материалов и поэтому так дешево стоит, а добросовестные производители проигрывают конкуренцию.