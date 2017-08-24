Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленинградской области появится завод по производству шампиньонов

Экономика и бизнес
24 августа, 17:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

Проект с инвестициями 4 млрд рублей и мощностью 10 тыс. тонн в год предусматривает создание завода, включая собственный компостный цех для производства грунта

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Завод, который будет производить 10 тысяч тонн шампиньонов в год, будет создан в Ленинградской области. Соглашение об этом подписали в четверг на 26-й международной выставке-ярмарке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге правительство области и агрофирма "Выборжец", которая с 2000 года входит в число 300 лучших сельхозпредприятий страны, передает корреспондент ТАСС.

Проект с инвестициями 4 млрд рублей и мощностью 10 тыс. тонн в год предусматривает создание завода, включая собственный компостный цех для производства грунта, который пока не производится в России.

"Для нас сегодня новое направление - это производство грибов, производим шампиньоны и вешенки", - сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что область производит 40% сельхозпродукции и продуктов питания всего Северо-Западного региона. Так, рынок Петербурга на 60% обеспечен областными огурцами, на 40% - помидорами. "В ближайшие годы мы удвоим производство овощей закрытого грунта", - отметил губернатор.

Ленинградская область производит около 10% всех шампиньонов России, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя правительства области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. "Выход завода на проектную мощность позволит региону занять половину всего грибного рынка России", - добавил он.

Агрофирма "Выборжец", которая ведет свою историю с 1930-х годов, в наши дни первой в СЗФО освоила финскую технологию выращивания зеленных культур - растение поступает в продажу с корневой системой, что позволяет получать свежую зелень круглый год. а также с помощью технологий досвечивания выращивать овощи зимой. В 2013 году компания завершила строительство тепличного и энергетического комплексов нового поколения для выращивания овощей и зелени, а также ввела в эксплуатацию новый тепличный комплекс и энергоцентр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
7
ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама