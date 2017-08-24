В Ленинградской области появится завод по производству шампиньонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Завод, который будет производить 10 тысяч тонн шампиньонов в год, будет создан в Ленинградской области. Соглашение об этом подписали в четверг на 26-й международной выставке-ярмарке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге правительство области и агрофирма "Выборжец", которая с 2000 года входит в число 300 лучших сельхозпредприятий страны, передает корреспондент ТАСС.

Проект с инвестициями 4 млрд рублей и мощностью 10 тыс. тонн в год предусматривает создание завода, включая собственный компостный цех для производства грунта, который пока не производится в России.

"Для нас сегодня новое направление - это производство грибов, производим шампиньоны и вешенки", - сказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что область производит 40% сельхозпродукции и продуктов питания всего Северо-Западного региона. Так, рынок Петербурга на 60% обеспечен областными огурцами, на 40% - помидорами. "В ближайшие годы мы удвоим производство овощей закрытого грунта", - отметил губернатор.

Ленинградская область производит около 10% всех шампиньонов России, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя правительства области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. "Выход завода на проектную мощность позволит региону занять половину всего грибного рынка России", - добавил он.

Агрофирма "Выборжец", которая ведет свою историю с 1930-х годов, в наши дни первой в СЗФО освоила финскую технологию выращивания зеленных культур - растение поступает в продажу с корневой системой, что позволяет получать свежую зелень круглый год. а также с помощью технологий досвечивания выращивать овощи зимой. В 2013 году компания завершила строительство тепличного и энергетического комплексов нового поколения для выращивания овощей и зелени, а также ввела в эксплуатацию новый тепличный комплекс и энергоцентр.