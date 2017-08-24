Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампред правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов покидает свой пост

Экономика и бизнес
24 августа, 17:43 UTC+3 МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В пресс-службе финансовой организации сообщили, что Шалимов "принял предложение о работе в другой компании"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов с 25 августа покидает свой пост по собственному желанию, следует из материалов кредитной организации.

Шалимов занимал пост зампреда правления с 2011 года.

"Возрождение", по данным Банка России, входит в топ-30 крупнейших частных российских банков. Филиальная сеть насчитывает 120 офисов в 17 регионах России и более 2000 банкоматов, включая банкоматы партнеров. С 2015 года банк входит в группу "Промсвязькапитал".

В пресс-службе кредитной организации подтвердили ТАСС отставку Шалимова, сообщив, что он "принял предложение о работе в другой компании". "Акционеры и правление Банка высоко оценивают г-на Шалимова и благодарны за бесценный многолетний вклад в становление и развитие банка "Возрождение", - сообщила пресс-служба банка.

Шалимов работал в банке "Возрождение" с 1994 года, где он курировал деятельность департамента розничного бизнеса, управления маркетинга и коммуникаций, управления обеспечения корпоративной деятельности, управления денежного обращения. С 1997 года был назначен членом совета директоров банка, а в 2011 году стал зампредом правления кредитной организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 9,5-10%
7
"КиберБеркут" утверждает, что на Украине действуют американские биологические лаборатории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама