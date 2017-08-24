Зампред правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов покидает свой пост

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов с 25 августа покидает свой пост по собственному желанию, следует из материалов кредитной организации.

Шалимов занимал пост зампреда правления с 2011 года.

"Возрождение", по данным Банка России, входит в топ-30 крупнейших частных российских банков. Филиальная сеть насчитывает 120 офисов в 17 регионах России и более 2000 банкоматов, включая банкоматы партнеров. С 2015 года банк входит в группу "Промсвязькапитал".

В пресс-службе кредитной организации подтвердили ТАСС отставку Шалимова, сообщив, что он "принял предложение о работе в другой компании". "Акционеры и правление Банка высоко оценивают г-на Шалимова и благодарны за бесценный многолетний вклад в становление и развитие банка "Возрождение", - сообщила пресс-служба банка.

Шалимов работал в банке "Возрождение" с 1994 года, где он курировал деятельность департамента розничного бизнеса, управления маркетинга и коммуникаций, управления обеспечения корпоративной деятельности, управления денежного обращения. С 1997 года был назначен членом совета директоров банка, а в 2011 году стал зампредом правления кредитной организации.