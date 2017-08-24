Тулеев предложил зафиксировать изменение ж/д тарифа для угольщиков на срок до 10 лет

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КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Железнодорожный тариф на перевозку угля и его динамика должны быть определены на более долгосрочный период - 5-10 лет, что позволило бы угольным компаниям более эффективно выстраивать экспортные стратегии. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
"В условиях ужесточающейся конкуренции важно предоставить нашим угольным компаниям понимание динамики развития железнодорожных тарифов на 5-10 лет вперед, чтобы они могли более эффективно формировать свои экспортные стратегии", - сказал он.
По его словам, транспортные издержки в цене угля достигают 40-50%. "Для сравнения: в Австралии и Индонезии - 10-20%, в ЮАР - около 25%. Вот вам и конкуренция! И нашим угольщикам приходится прилагать максимум усилий, чтобы удержаться на рынках", - сказал Тулеев.
По его данным, по стране в прошлом году рост экспорта угля составил 9%. "Причем впервые за всю историю продажи в азиатском направлении превысили экспорт в страны Европы. И, конечно, основным экспортером угля по-прежнему остается Кузбасс, который продает свой уголь в 56 стран мира", - отметил губернатор.
В 2016 году регион отправил зарубежным потребителям 124,5 млн тонн угля, что на 8,6 млн больше, чем в 2015-м. По итогам семи месяцев 2017 года экспорт кузбасского угля увеличился на 10,7 млн тонн и составил 81,2 млн тонн.