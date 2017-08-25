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ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и ограничил действие лицензии "БИН Страхование"

Экономика и бизнес
25 августа, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Страховщики отказались от предусмотренной лицензиями деятельности, говорится в материалах регулятора

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и ответственности перевозчика у страховой компании "Опора правопорядка", а также лицензию на посредническую деятельность страхового брокера у ООО "Страховые брокеры Коминсур Рус". Кроме того, ЦБ ограничил действие лицензии на страхование по ОСАГО СК "БИН Страхование", говорится в материалах регулятора.

Решения по компаниям "Опора правопорядка" и "Страховые брокеры Коминсур Рус" были приняты в связи с отказом страховщиков от предусмотренной лицензиями деятельности.

Действие лицензии "БИН Страхование" было ограничено в связи с неисполнением предписания регулятора, отмечает ЦБ.

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