ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и ограничил действие лицензии "БИН Страхование"

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и ответственности перевозчика у страховой компании "Опора правопорядка", а также лицензию на посредническую деятельность страхового брокера у ООО "Страховые брокеры Коминсур Рус". Кроме того, ЦБ ограничил действие лицензии на страхование по ОСАГО СК "БИН Страхование", говорится в материалах регулятора.
Решения по компаниям "Опора правопорядка" и "Страховые брокеры Коминсур Рус" были приняты в связи с отказом страховщиков от предусмотренной лицензиями деятельности.
Действие лицензии "БИН Страхование" было ограничено в связи с неисполнением предписания регулятора, отмечает ЦБ.