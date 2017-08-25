Казахстан и Татарстан планируют развивать сотрудничество в вертолетостроении и нефтехимии

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Алматинской области (Казахстан) и Татарстана планируют развивать сотрудничество в вертолетостроении, энергетике, нефтехимии и высоких технологиях. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

В пятницу в рамках рабочей поездки в Республику Казахстан Минниханов встретился с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым.

"Президент Татарстана выразил надежду, что данный визит даст хороший импульс развитию взаимодействия между регионами. Стороны наметили области с большим потенциалом экономического сотрудничества двух регионов - это машиностроение, вертолетостроение, энергетика, нефтехимия, IT и высокие технологии, а также сельское хозяйство и другие", - пояснили в пресс-службе.

По словам Минниханова, Татарстан также интересует, как работает международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" и каким образом можно сотрудничать и продвигать там татарстанскую продукцию. Данный центр расположен на казахстанско-китайской границе и состоит из двух частей: казахстанской, расположенной на территории Панфиловского района Алматинской области, и китайской, расположенной на территории Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Уникальность проекта заключается в том, что в пределах территории центра лица, товары и транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз. Полномасштабный ввод центра "Хоргос" запланирован на 2018 год.

Аким Алматинской области также выразил надежду на то, что совместная работа и взаимодействие принесут результаты. "Республика Татарстан развита экономически - в промышленности и в новых технологиях, и мы хотели бы многое у вас перенять, чтобы многие технологии пришли к нам, в Алматинскую область", - приводит его слова пресс-служба Минниханова.

По данным пресс-службы, в 2017 году наметилась тенденция к увеличению татарстано-казахстанского товарооборота. В первом полугодии 2017 года он вырос в 1,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($214,8 млн) и составил $268 млн.