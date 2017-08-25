Сергей Коптев возглавил Индустриальный комитет по телеизмерениям

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Учредители Индустриального комитета по телеизмерениям (ИКТ) утвердили Сергея Коптева новым генеральным директором. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе этой организации.
"Решением учредителей Индустриального комитета по телеизмерениям новым генеральным директором организации избран Сергей Коптев, - отметили в пресс-службе. - Кандидатура топ-менеджера была поддержана единогласно".
Коптев сосредоточится "на реализации обновленной стратегии развития Комитета, сохраняя должность заместителя генерального директора Национального рекламного альянса (НРА)".
Сергей Петров, возглавлявший ИКТ с мая 2016 года, по данным пресс-службы, переходит на другую работу.
Индустриальный комитет по телеизмерениям - ассоциация, объединяющая телевещателей и рекламные агентства. Основной целью деятельности ИКТ является формирование эффективного и прозрачного механизма индустриального контроля над телеизмерениями и их развития в соответствии с потребностям.
Учредителями ИКТ являются НП "РусБренд", Национальный рекламный альянс, Ассоциация коммуникационных агентств России, а также объединение крупнейших российских медиахолдингов, включая ЗАО "Национальная Медиа Группа", "Газпром Медиа", ВГТРК, "СТС Медиа" и Первый канал.