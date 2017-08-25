ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России, Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможность субсидирования процентных ставок по облигациям эмитентов из регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Банк России провел предварительные консультации с Минфинаном и Минэкономразвития, на которых обсудили субсидирование процентных ставок по облигациям эмитентов из регионов по той же логике, как субсидируются процентные ставки по кредитам. В настоящее время мы финализируем договоренности", - отметили в ЦБ.