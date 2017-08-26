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Глава Минфина назвал Ярославскую область одним из лучших субъектов по управлению бюджетом

Экономика и бизнес
26 августа, 14:35 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ

Ранее сообщалось, что регион стабилизировала объем государственного долга благодаря жесткой антикризисной политике

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. Власти Ярославской области показали отличные результаты в работе с финансами, сообщил в субботу журналистам в Ярославле на всероссийском семинаре-совещании по основным направлениям бюджетной политики на 2018-2020 годы министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Ярославская область - один из лучших субъектов РФ по управлению бюджетами, это один из динамично развивающихся субъектов РФ, здесь есть чему поучиться. Сегодня мы заслушивали доклад об опыте инициативного бюджетирования, об опыте Ярославской области в части управления своими финансами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, согласно данным на 1 августа, Ярославская область впервые за последние годы стабилизировала объем государственного долга благодаря жесткой антикризисной политике. В декабре 2016 года в регионе был принят бездефицитный бюджет. За первое полугодие 2017 года доходы областного бюджета выросли на 13%, рост госдолга остановился.

Всероссийский семинар-совещание на тему "Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы" состоялся в Ярославле 26 августа. В семинаре приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, руководители финансовых органов регионов.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Силуанов, Антон Германович
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