Трутнев: решение о повышении экспортных пошлин в ДФО могут принять до конца года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ может принять постановление о повышении пошлин на экспорт круглых лесоматериалов (кругляка) на Дальнем Востоке до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Российской газете".

"Сейчас в правительстве на рассмотрении находится проект постановления по повышению экспортных пошлин на кругляк в Дальневосточном федеральном округе. Есть шанс, что в этом году постановление примут. Я постараюсь, чтобы это было сделано, и у нас будут еще предложения в этой части. Какие именно, я пока не готов раскрыть", - сказал Трутнев.

Он сообщил, что власть заинтересована в том, чтобы максимальное количество леса перерабатывалось в России и готова создать преимущественные условия для людей, готовых инвестировать в строительство перерабатывающих мощностей. "Может быть, вокруг очистить для них лесные ресурсы, убрать тех людей, которые просто круглый лес экспортируют", - продолжил Трутнев.

По его словам, на Дальнем Востоке сосредоточено 43% земель лесного фонда России и 25% запасов древесины, доля лесного комплекса в экономике региона составляет всего 1,5% и не изменяется на протяжении ряда лет.

Однако, сообщил Трутнев, министерства пока не представили предложения по повышению эффективности лесной отрасли.

"Пока нет, но некоторые движения на этом рынке есть, появились инвесторы, которые хотели бы построить у нас на Дальнем Востоке целлюлозно-бумажный комбинат. Это уже серьезные инвестиции", - отметил полпред, добавив, что поручил изучить все лесные ресурсы, чтобы создать максимально привлекательные условия для реализации этого проекта.

Экспорт кругляка: от ограничения до запрета

Минпромторг России осенью 2016 года выступил с предложением временно ограничить экспорт древесины в связи с дефицитом фанерного сырья на внутреннем рынке. Весной 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет в России на экспорт круглых лесоматериалов, то есть необработанной древесины. Автором инициативы выступил депутат ЛДПР Александр Шерин. Законопроект предполагал запрет на "сделки купли-продажи круглых лесоматериалов, направленные на их вывоз с территории РФ (экспорт)".

Депутат предлагал, чтобы в случае заключения договора, направленного на экспорт этой категории древесины, а также в случае ее провоза через государственную границу РФ (Таможенного Союза) с целью дальнейшей реализации за пределами РФ, физические и юридические лица подвергались административной и/или уголовной ответственности.