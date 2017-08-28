Карелия и провинция Китая Фуцзянь подпишут соглашение о сотрудничестве на саммите БРИКС

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Республика Карелия и восточная китайская провинция Фуцзянь подпишут соглашение о региональном сотрудничестве на саммите БРИКС в Сямэне. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Готовятся к подписанию документы об установлении регионального сотрудничества между провинцией Фуцзянь (Восточный Китай) и одним из регионов России - Республикой Карелия", - сказал дипломат.

"Это так называемый русский север - очень богатая земля. Богатая, прежде всего, лесными ресурсами, полезными ископаемыми. Так что мы рассчитываем, что эти межрегиональные связи будут иметь хорошую перспективу", - отметил он.

Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь.