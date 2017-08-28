Карелия и провинция Китая Фуцзянь подпишут соглашение о сотрудничестве на саммите БРИКС

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 разОбщество 28 августа, 12:02
Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном УралеНовости Урала 28 августа, 11:54
Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 годаНовости партнеров 28 августа, 11:50
Поместный собор на фоне революцийОбщество 28 августа, 11:43
Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:38
Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019Новости партнеров 28 августа, 11:32
Неизвестные напали на полицейских в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:31
ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление бракаОбщество 28 августа, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Республика Карелия и восточная китайская провинция Фуцзянь подпишут соглашение о региональном сотрудничестве на саммите БРИКС в Сямэне. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Готовятся к подписанию документы об установлении регионального сотрудничества между провинцией Фуцзянь (Восточный Китай) и одним из регионов России - Республикой Карелия", - сказал дипломат.
"Это так называемый русский север - очень богатая земля. Богатая, прежде всего, лесными ресурсами, полезными ископаемыми. Так что мы рассчитываем, что эти межрегиональные связи будут иметь хорошую перспективу", - отметил он.
Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь.