"Лукойл" представил Ирану план разработки месторождения Мансури

ТАСС, 28 августа. Российская нефтяная компания "Лукойл" представила Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company) план по разработке месторождения Мансури, который был рассмотрен на заседании специального комитета по запасам, сообщает агентство Shana.

Наравне с предложением "Лукойла" была рассмотрена и документация индонезийской Pertamina, которая также претендует на разработку месторождения.

В отчетах представлены предложения компаний по разработке Мансури в нескольких фазах, а также сценарии роста добычи. По итогам рассмотрения документации комиссия пришла к заключению, что основа для разработки месторождения определена.

Мансури расположено в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Месторождение было открыто в 1963 году, добыча на нем начиналась в 1972 году, но затем была приостановлена и возобновлена только в 1991 году. Оператором добычи выступает "дочка" NIOC - National Iranian South Oil Company.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил ТАСС, что надеется выйти на подписание контрактов по месторождениям Мансури и Аб Теймур в октябре-ноябре этого года. Каждое из них он оценил в 1 млрд тонн извлекаемых запасов.

Как заявлял заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния, судьба этих двух месторождений должна решиться к 2018 году. Он отмечал, что Иран подписал меморандумы о взаимопонимании по данным месторождения с несколькими зарубежными компаниями.

В июле Заманиния называл "Лукойл" и "Зарубежнефть" наиболее близкими к подписанию контрактов среди всех российских компаний, претендующих на иранские месторождения. Он также отмечал, что переговоры по месторождениям, которые интересны российским компаниям, будут продолжены после того как они предоставят технико-экономические условия разработки проектов.