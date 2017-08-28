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В Татарстане планируют выпустить новый вид каучука в 2020 году

Экономика и бизнес
28 августа, 15:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, августа. /ТАСС

"Нижнекамскнефтехим" намерен освоить выпуск пяти марок дивинилстирольного каучука для шин

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КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Крупный нефтехимический производитель "Нижнекамскнефтехим" (Татарстан, входит в ГК "Таиф") в 2020 году планирует освоить выпуск нового вида каучука. Об этом сообщил генеральный директор "Нижнекамскнефтехим" Азат Бикмурзин на заседании Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", которое в понедельник прошло в Казани.

"Дивинилстирольный каучук для шин - это новый продукт, который разрабатывается в настоящее время на "Нижнекамскнефтехиме". В планах в 2020 году начать выпускать периодическим способом около 60 тыс. тонн в год. Мы намерены освоить выпуск пяти марок такого каучука, чтобы закрыть потребности потребителей шин любых типов и выпускать каучук нового, пятого поколения, фактически который на данном этапе в мире выпускают единичные компании", - отметил он.

По словам Бикмурзина, компания в январе этого года ввела в эксплуатацию специальную опытно-промышленную установку, и уже в конце года на пилотной установке будет разработан новый вид каучука.

Он также рассказал, что компания намерена увеличить мощности по выпуску изопренового каучука (это крупнейший по объему производства в компании каучук - прим. ТАСС) с 270 тыс. тонн в год до 420 тыс. тонн. Срок реализации этого проекта он не уточнил. В 2016 году на внешнем рынке доля изопренового каучука "Нижнекамскнефтехима" составила 45%, в предыдущем году 47%, привел данные Бикмурзин.

По данным пресс-службы "Нижнекамскнефтехима", за I полугодие 2017 году рост объема производства составил 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении - прим. ТАСС). Ранее ТАСС сообщал, что прибыль "Нижнекамскнефтехима" в 2016 году снизилась на 5,4% до 25,1 млрд рублей. Темп роста промышленного производства составил 102%. Компания произвела более 670 тыс. тонн каучуков и 725 тыс. пластиков.

"Нижнекамскнефтехим" занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в России. Входит в группу компаний "Таиф". Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.

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