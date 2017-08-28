Казахстан готов развивать экономическое сотрудничество с США

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Астане с заместителем министра энергетики США Дэном Бруйллэттом заявил о готовности развивать совместное экономическое сотрудничество. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

В ходе встречи глава республики отметил доверительный характер сотрудничества между двумя странами, сложившийся за 25 лет с момента установления дипломатических связей. Назарбаев особое внимание уделил результатам экономических отношений между Астаной и Вашингтоном и выразил уверенность в том, что такие связи будут развиваться и дальше.

"В Казахстане работают более 500 компаний с участием американского капитала, в том числе крупнейшие нефтяные компании, которые вложили в казахстанскую экономику $40 млрд. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Бруйллэтт заявил, что США "готовы продолжать двусторонние отношения не только в энергетическом секторе, но и в других сферах". "Сегодня у меня состоялся ряд встреч с руководителями казахстанских государственных органов, в том числе с министром энергетики, - информировал замглавы минэнерго США. - Также хочу передать вам слова поддержки Вашингтона по вопросам членства Казахстана во Всемирной торговой организации и в Организации экономического сотрудничества и развития".

Кроме того, Бруйллэтт от имени президента США Дональда Трампа поздравил Назарбаева и жителей республики с проведением международной выставки ЭКСПО-2017.