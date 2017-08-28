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Адыгея увеличила производство сыра на 23%

Экономика и бизнес
28 августа, 17:58 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

В текущем полугодии молзавод "Новый" Гиагинского района за счет проведения модернизации увеличил объемы производства более чем вдвое

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МАЙКОП, 28 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Производство бренда Адыгеи - адыгейского сыра - в республике по итогам полугодия увеличилось почти на 23%. Молокозаводами выпущено 6 тыс. тонн сыра, что на тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в понедельник в Минсельхозе Адыгеи.

"На рост показателей производства существенно повлияла работа молзавода "Новый" Гиагинского района. Предприятие в этом полугодии за счет проведения модернизации увеличило объемы производства более чем вдвое - почти до 1,3 тыс. тонн. Не столь значительно, но все же нарастили объемы и другие производители адыгейского сыра", - сказали в Минсельхозе.

Там же уточнили, что за минувший год предприятиями республики произведено 11,5 тыс. тонн сыра, заготовлено и переработано 134 тыс. тонн молока, отгружено продукции на 5,3 млрд рублей. Удельный вес молочной отрасли в объеме производства пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 20%.

Сегодня адыгейский сыр производят восемь крупных и средних молокоперерабатывающих заводов, а также индивидуальные сыроделы, на долю которых приходится 10% от общего объема производства.

Производимые в Адыгее сыры, которые сегодня поставляются во многие мегаполисы страны, - сулугуни, чечил, брынза и собственно "Адыгейский" - обладают высокими вкусовыми качествами и соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Предприятия Адыгеи нацелены на импортозамещение, установленное на них оборудование позволяют изготавливать практически любой вид мягких и полутвердых сыров. В том числе и те, что изготавливают за пределами страны и ввоз которых запрещен. Производимый в Адыгее сыр сейчас поставляется во все мегаполисы страны, продукция молокозаводов республики представлена в крупнейших торговых сетях - "Магнит", "Перекресток", "Ашан", пояснил собеседник агентства.

"Для увеличения сырьевой базы в республике руководством региона на минувшей неделе принято решение об изменении размера гранта на финансирование по госпрограмме "Начинающий фермер". Размер господдержки на растениеводство оставлен на уровне 1,5 млн рублей, а вот на развитие мясного и молочного направления животноводства увеличен до двух и трех млн рублей соответственно. Это позволит уже в текущем году увеличить поголовье крупного рогатого скота (КРС) мясного и молочного направления на 120 голов, тогда как в течение последних пяти лет в среднем в год закупалось порядка 65 голов КРС", - добавили в Минсельхозе.

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