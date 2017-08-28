Путин договорился с президентом Монголии провести детальные переговоры на полях ВЭФ

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БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой провести детальные переговоры на полях ВЭФ.
"Очень рад возможности с вами познакомиться. Мы знаем вас и как политического деятеля, и как хорошего спортсмена, - сказал Владимир Путин. - Хочу поздравить вас с очень хорошим выступлением монгольских борцов здесь на Чемпионате мира [по дзюдо]".
По словам президента России, товарооборот между двумя странами демонстрирует тенденцию хорошего развития. "В прошлом году мы наблюдали падение на 20%, только в первой половине этого года рост составил более 34%", - сказал он.
Владимир Путин также высоко оценил сотрудничество между странами по политическим и культурным вопросам. "Нам будет о чем во Владивостоке подробно поговорить", - резюмировал президент России.
Со своей стороны Халтмаагийн Баттулга отметил, что ему особенно приятно встречаться с российским лидером на полях такого события, как Чемпионат мира по дзюдо. "Поскольку эта тема интересна [нам] и любима нами обоими, то очень здорово, что мы встречаемся именно на таком мероприятии, я считаю, что это будет хорошим залогом на будущее", - сказал он.
Президент Монголии выразил надежду на то, что во Владивостоке удастся провести более детальную встречу. Он подтвердил намерение развивать торгово-экономические связи с Россией. "Я планирую расширять, учитывая современные реалии, отношения с нашим северным соседом", - сказал Баттулга.
Говоря об увеличении товарооборота между странами, он подчеркнул, что в основном торговля осуществляется за счет приграничных регионов, и предложил уделить особое внимание именно приграничному взаимодействию (протяженность границы между РФ и Монголией составляет свыше 4 тыс. км).
Баттулга сообщил, что больше всего его интересует вопрос инвестиционного взаимодействия. Он напомнил о работе совместного предприятия "Улан-Баторские железные дороги", в котором участие сторон составляет 50% на 50%. "Договорились", - ответил ему Путин.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.