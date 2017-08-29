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Министерство экономики Казахстана планирует Рост ВВП до 3,4% по итогам года

Экономика и бизнес
29 августа, 8:02 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 29, августа. /ТАСС

Ранее правительство Казахстана планировало, что рост экономики страны в текущем году увеличится на 2,5%

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство национальной экономики Казахстана планирует, что рост ВВП республики по итогам 2017 года составит 3,4%. Об этом во вторник сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая на заседании правительства.

"С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности, рост ВВП за 7 месяцев составил 4%. По итогам 2017 года мы ожидаем рост экономики на уровне 3,4%", - сообщил Сулейменов.

Он напомнил, что в 2016 году номинальный ВВП сложился в объеме 46 971,2 млрд тенге, с увеличением на 1 497,4 млрд тенге, реальный рост ВВП составил 1,1%.

Правительство Казахстана ранее утвердило поправки к республиканскому бюджету на 2017 год, согласно которым планировалось, что экономика страны в текущем году увеличится на 2,5%. Рост ВВП ожидался за счет более высоких темпов роста в промышленности (+3%), обрабатывающей промышленности (2,6%), строительстве (2,6%) и транспорте и складировании (4%).

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