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В Пермском крае перевыполнили план по заготовке кормов и зерна

Экономика и бизнес
29 августа, 10:39 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 29, августа. /ТАСС

Площадь сбора зерновых культур в регионе составляет более 250 тыс. га

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ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. План по заготовке кормов в Пермском крае перевыполнен с опережением графика, несмотря на непогоду. В настоящее время заготовлено 95% кормовой базы на зимовку, после окончания уборочной компании этот показатель составит более 100%, сообщил во вторник министр сельского хозяйства Прикамья Александр Козюков в ходе заседания правительства региона.

"Фактически завершили с перевыполнением плана работы по заготовке грубых кормов. В сентябре - начале октября будем проводить силосование кукурузы на площади порядка 14 тыс. га, поэтому показатели по кормовым единицам еще увеличатся. Общий объем заготовленных кормов на сегодняшний день составляет 95%, показатель выше прошлого года на 15% в связи с тем, что масса трав была значительно выше. С учетом кукурузы этот показатель будет составлять более 100%", - пояснил Козюков.

Кроме того, по словам министра сельского хозяйства, несмотря на дождливое лето, урожайность зерновых культур в текущем году выше, чем в прошлом. "Это связано с тем, что аграриям были своевременно переданы средства по поддержке, и они смогли лучше подготовиться к весенне-полевым работам", - отметил Козюков. Он также добавил, что в крае необходимо собрать зерновые культуры на площади более 250 тыс. га, а на сегодняшний день они собраны на 15% площади. В прошлом году площадь уборки зерновых была на 3 тыс. га меньше.

В 2017 году перед сельхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами стоит задача собрать картофель и овощи на площади более 5 тыс. га. На сегодняшний день, по словам Козюкова, собрано более 4 тыс. тонн картофеля и более 1,2 тыс. тонн овощей, за аналогичный период 2016 года картофеля было собрано почти 6,5 тыс. тонн, овощей 1,1 тыс. тонн. "В этом году будет получен хороший урожай картофеля и капусты в тех крестьянско-фермерских хозяйствах, которые соблюдали все технологии, технические сроки и использовали качественный семенной материал. В личных подсобных хозяйствах урожайность картофеля ниже по причине избыточного переувлажнения почвы в июне и июле этого года", - сказал Козюков.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, "сельхозпроизводителям удается выходить на неплохие цифры, в том числе благодаря тому, что деньги вовремя довели, и Минсельхоз в этом году поплотнее работал с сельхозпроизводителями, быстрее их слышал".

По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в июне и июле этого года средняя температура воздуха в Пермском крае была ниже нормы на 1-2 градуса, а режим увлажнения в июле был аномальным - за один месяц на большей части Пермского края выпало больше двух месячных норм осадков. Только в августе в Прикамье установилась сухая и теплая погода, что по данным регионального Минсельхоза, позволило успешно начать уборочную кампанию.

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Персоны
Решетников, Максим Геннадьевич
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Россия
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