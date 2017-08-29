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В рамках ВЭФ Якутия планирует подписать около 20 соглашений на сумму свыше 7 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 августа, 13:55 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Якутия также представит проекты по созданию туристско-рекреационного кластера, агропромышленного парка и ювелирно-гранильного кластера в индустриальном парке

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ЯКУТСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) планирует подписать 21 соглашение, общая сумма ожидаемых инвестиций по которым оценивается в 7,1 млрд рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в секретариате председателя правительства республики.

"Всего планируется подписать 21 соглашение на общую сумму 7,1 млрд рублей", - отметили в секретариате премьер- министра.

В частности, предполагается, что республика подпишет с ОАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение о финансировании строительства Малой Академии наук на 150 мест. Кроме этого, планируется закрепить намерения о сотрудничестве с банком ВТБ, Почта Банком, Внешэкономбанком, общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Также должны быть подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительствами Еврейской автономной и Амурской областей, администрацией Приморского края.

Официальные встречи и участие в выставке

В рамках ВЭФ официальная делегация Якутии проведет ряд деловых встреч. На встрече с генеральным директором группы компаний "Хевел" Игорем Шахраем будет обсужден вопрос реализации соглашения о сотрудничестве в сфере электроснабжения изолированных населенных пунктов республики за счет строительства автономных гибридных энергоустановок на базе солнечной энергии.

Совместно с представителями федеральных органов власти республика рассмотрит инвестиционный проект по строительству мостового перехода через реку Лену в районе Якутска на встрече с руководством PowerChina International Group Ltd. (Sinohydro Corporation Limited) во главе с президентом компании Сун Дуншеном.

Также Якутия представит на форуме проекты по созданию туристско-рекреационного кластера "Северная мозаика", агропромышленного парка "Покровский", ювелирно-гранильного кластера в индустриальном парке "Кангалассы", реконструкции объектов водоподготовки города Якутска, а также проекты группы компаний "Колмар".

На выставке "Улица Дальнего Востока" будет представлен павильон Якутии, который будет выполнен в форме урасы (национального летнего жилища якутов) стилизованной в образе якутского хранителя холода Чысхаана. Внутри павильона установят сенсорный стол, где будут представлены инвестиционные проекты. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут увидеть главные достопримечательности региона. В зоне экспозиции будет работать выставка-продажа якутских бриллиантов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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