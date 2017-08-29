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Росавиация отменила ограничение сертификата "Нордавиа"

Экономика и бизнес
29 августа, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Ранее авиакомпания сообщала, что введение ограничения связано с корпоративным спором по поводу претензий российского предпринимателя Дмитрия Чертока к "Нордавиа" по вопросу возврата технического долга

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сняло ограничение сертификата эксплуатанта авиакомпании "Нордавиа", введенное в мае 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Приказ Росавиации от 31 мая 2017 года "О введении ограничения срока действия сертификата эксплуатанта акционерного общества "Нордавиа - региональные авиалинии" признать утратившим силу", - говорится в сообщении.

В июле авиакомпания "Нордавиа" объяснила, что введение ограничения связано с корпоративным спором по поводу претензий российского предпринимателя Дмитрия Чертока к "Нордавиа" по вопросу возврата технического долга. В настоящее время авиакомпания направила в Росавиацию обращение об отмене ограничения.

Авиакомпания "Нордавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки из Северо-Западного федерального округа в российские и зарубежные аэропорты. Пассажиропоток компании по итогам января - марта 2017 года составил 209 тыс. пассажиров (рост на 63%, 16-е место в России).

Парк состоит из девяти самолетов Boeing 737-500.

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