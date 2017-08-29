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ЦБ Узбекистана объявил о скором открытии в стране пунктов обмена валюты

Экономика и бизнес
29 августа, 16:58 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 29, августа. /ТАСС

Дата открытия обменных пунктов и курс покупки валюты пока не объявлены

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ТАШКЕНТ, 29 августа. /ТАСС/. Официальные пункты обмена валюты заработают в ближайшее время в Узбекистане. Их открытие предусматривает положение "О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц". Сообщение о его вступлении в силу опубликовано во вторник на сайте ЦБ республики.

"В данном документе установлен порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных денежных средств для покупки у физических лиц наличной иностранной валюты через валютно-обменные пункты, их целевого использования, сроки осуществления расчетов, перечислены разрешенные бухгалтерские проводки", - говорится в сообщении Центробанка.

Дата открытия обменных пунктов и курс покупки валюты пока не объявлены. Сейчас в Узбекистане действуют четыре обменных курса: официальный, самый низкий, который устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности на основании решений ЦБ; биржевой, определяемый в ходе торгов на республиканской валютной бирже; клиринговый, формирующийся на товарно-сырьевой бирже, и самый высокий - курс черного рынка.

До 2013 года каждый резидент Узбекистана имел право раз в квартал приобрести в уполномоченных банках до $2 тыс. наличными по коммерческому курсу, который почти вдвое ниже рыночного. Сейчас в стране действует другой порядок: уполномоченные банки переводят сумы с персональных пластиковых банковских карт клиентов в иностранную валюту с зачислением на международные платежные карты.

Во вторник официальный курс сума составлял 4210 сум за $1, курс черного рынка - в среднем 7720 за $1.

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