ЦБ Узбекистана объявил о скором открытии в стране пунктов обмена валюты

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ТАШКЕНТ, 29 августа. /ТАСС/. Официальные пункты обмена валюты заработают в ближайшее время в Узбекистане. Их открытие предусматривает положение "О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц". Сообщение о его вступлении в силу опубликовано во вторник на сайте ЦБ республики.
"В данном документе установлен порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных денежных средств для покупки у физических лиц наличной иностранной валюты через валютно-обменные пункты, их целевого использования, сроки осуществления расчетов, перечислены разрешенные бухгалтерские проводки", - говорится в сообщении Центробанка.
Дата открытия обменных пунктов и курс покупки валюты пока не объявлены. Сейчас в Узбекистане действуют четыре обменных курса: официальный, самый низкий, который устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности на основании решений ЦБ; биржевой, определяемый в ходе торгов на республиканской валютной бирже; клиринговый, формирующийся на товарно-сырьевой бирже, и самый высокий - курс черного рынка.
До 2013 года каждый резидент Узбекистана имел право раз в квартал приобрести в уполномоченных банках до $2 тыс. наличными по коммерческому курсу, который почти вдвое ниже рыночного. Сейчас в стране действует другой порядок: уполномоченные банки переводят сумы с персональных пластиковых банковских карт клиентов в иностранную валюту с зачислением на международные платежные карты.
Во вторник официальный курс сума составлял 4210 сум за $1, курс черного рынка - в среднем 7720 за $1.