РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2017 года сократит затраты на 65 млрд рублей, заявил на брифинге старший вице-президент компании Вадим Михайлов.
"Годовая программа сокращения затрат находится в диапазоне 65 млрд рублей. По первому полугодию мы отчитываемся по 32,5 млрд рублей экономии в соответствии с планом, который мы разработали. Это серьезные мероприятия, направленные на повышение производительности труда, оптимизацию административно-управленческих расходов, повышению эффективности перевозочного процесса и улучшения технологии перевозки", - сказал он.
По итогам 2015-2016 годов РЖД удалось сократить расходы на 104 млрд рублей.