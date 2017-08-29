РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2017 года сократит затраты на 65 млрд рублей, заявил на брифинге старший вице-президент компании Вадим Михайлов.

"Годовая программа сокращения затрат находится в диапазоне 65 млрд рублей. По первому полугодию мы отчитываемся по 32,5 млрд рублей экономии в соответствии с планом, который мы разработали. Это серьезные мероприятия, направленные на повышение производительности труда, оптимизацию административно-управленческих расходов, повышению эффективности перевозочного процесса и улучшения технологии перевозки", - сказал он.

По итогам 2015-2016 годов РЖД удалось сократить расходы на 104 млрд рублей.