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РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 августа, 17:38 UTC+3

По словам вице-президента компании Вадима Михайлова, экономить удается, в частности, за счет проводимых мероприятий, направленных на оптимизацию административно-управленческих расходов

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Старший вице-президент компании РЖД Вадим Михайлов

Старший вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Михайлов

© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2017 года сократит затраты на 65 млрд рублей, заявил на брифинге старший вице-президент компании Вадим Михайлов.

"Годовая программа сокращения затрат находится в диапазоне 65 млрд рублей. По первому полугодию мы отчитываемся по 32,5 млрд рублей экономии в соответствии с планом, который мы разработали. Это серьезные мероприятия, направленные на повышение производительности труда, оптимизацию административно-управленческих расходов, повышению эффективности перевозочного процесса и улучшения технологии перевозки", - сказал он.

По итогам 2015-2016 годов РЖД удалось сократить расходы на 104 млрд рублей.

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