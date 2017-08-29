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ИК "Фридом Финанс" станет первым российским IPO на NYSE с 2013 года

Экономика и бизнес
29 августа, 19:01 UTC+3

Уточняется, что на Нью-Йоркской фондовой бирже будут размещены акции американского холдинга Freedom Holdings, в состав которого помимо российской ИК "Фридом Финанс" также входит кипрский брокер

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская ИК "Фридом Финанс" в составе холдинга Freedom Holdings в конце года проведет первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом сообщает пресс-служба ИК "Фридом Финанс".

В частности, будут размещены акции американского холдинга Freedom Holdings, в состав которого входят кипрский брокер и российская ООО ИК "Фридом Финанс". В свою очередь, "Фридом Финанс" владеет российским банком "Фридом Финанс", интернет-магазином акций Freedom24 и казахстанским брокером АО "Фридом Финанс". На данный момент завершается интеграция компании группы в американский Freedom Holdings.

Единственным владельцем и основателем холдинга является российский предприниматель и финансист Тимур Турлов, он владеет бизнесом "Фридом Финанс" с момента основания в 2008 году. Под управлением компаний Турлова сейчас находятся активы на сумму примерно $160 млн, а собственный капитал составляет $60 млн. Сумма клиентских активов под управлением холдинга составляет $500 млн. За II квартал 2017 года чистая прибыль группы составила $8,4 млн.

Размещение акций холдинга на NYSE пройдет в два этапа. Первым этапом будет частное размещение предстоящей зимой, в ходе которого акции будут проданы сотрудникам компании и ключевым партнерам, а затем после листинга на NYSE в конце 2017 - начале 2018 года состоится публичное размещение акций холдинга.

Предыдущее размещение российской компании на NYSE происходило лишь в 2013 году. В частности, в июне 2013 года на NYSE разместилась российская высокотехнологичная компания Luxoft, а до этого в мае 2013 года на NASDAQ разместилась Qiwi.

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