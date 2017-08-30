Сбор налогов в федеральный бюджет вырос за семь месяцев 2017 года на треть

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поступления налогов в федеральный бюджет РФ увеличились в январе - июле 2017 года более чем на 33% в годовом выражении и составили 5,2 трлн рублей за счет введения Федеральной налоговой службой новых технологий. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на международном семинаре, посвященном клиентоориентированному дизайну и разработке мобильных сервисов в налоговом администрировании, который был организован ФНС России совместно с ОЭСР и Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA).

В частности, речь идет о введении системы "АСК НДС-2", которая позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов и осуществлять контрольные функции, основываясь на риск-ориентированном подходе, не мешая работе добросовестных налогоплательщиков. Цифровизация налогового администрирования создает кумулятивный эффект, который выражается в росте эффективности налогового администрирования.

"С начала применения "АСК НДС-2" налоговые поступления в бюджетную систему РФ росли опережающими экономику темпами. Так, поступления в федеральный бюджет в январе - июле 2017 года выросли более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 трлн рублей. Кроме того, что особенно важно, бизнес отмечает, что "правила игры" стали понятнее", - сказал Мишустин.

Кроме того, в 2016 году стартовал проект по маркировке товаров, который начался с чипирования меховых изделий. За первый год работы системы оборот меховых изделий превысил показатели маркетинговых исследований за весь 2015 год и составил более 1 млн товаров на общую сумму 59 млрд рублей, сообщил Мишустин. Таким образом, оборот товаров вырос в восемь раз, легализовались более 25% участников рынка, которые раньше находились в тени.

С февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке отдельных видов лекарственных препаратов, и первые маркированные лекарства уже поступили в продажу. Мишустин также продемонстрировал участникам семинара возможности нового порядка передачи данных о сделках в налоговые органы. Таким нововведением являются онлайн кассы нового поколения, которые автоматически передают информацию о продажах, что позволяет налоговым органам дистанционно контролировать бизнес и сокращать количество выездных проверок до минимума.

Самым востребованным из новых сервисов ФНС является линейка "Личных кабинетов" для всех категорий налогоплательщиков. По данным ФНС, в них зарегистрированы 25,8 млн физических лиц, 485 тыс. юридических лиц и более 770 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ежедневно к сервисам подключаются 13,8 тыс. физлиц, 250 компаний и около 1000 индивидуальных предпринимателей.