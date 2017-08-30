"Алроса" в сентябре проведет в Гонконге два аукциона по продаже бриллиантов своей огранки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Бриллианты Алроса" - ограночная "дочка" "Алросы" - в ходе сентябрьской выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair проведет два аукциона по продаже бриллиантов собственного производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый аукцион пройдет с 13 по 17 сентября. На нем будут представлены бесцветные бриллианты крупных размеров, а также сертифицированные бриллианты фантазийных цветов, в том числе желтых, зеленых, оранжевых и фиолетовых оттенков. На втором аукционе, который будет проведен с 19 по 22 сентября, впервые будут предложены бриллианты мелких и средних размеров, а также бриллианты коричневого цветового ряда, уточняется в сообщении.

"Мы подобрали ассортимент в соответствии с особенностями спроса на азиатском рынке. Крупные бриллианты массой более пяти карат обычно востребованы для ювелирных украшений премиального сегмента, а бриллианты массой менее одного карата - для сегмента массового спроса. Кроме того, на аукционе впервые будет представлена полная гамма оттенков фантазийных бриллиантов, полученных из алмазов предприятия "Алмазы Анабара", - приводятся в сообщении компании слова директора "Бриллиантов Алроса" Павла Винихина.

В ходе выставки "Бриллианты Алроса" также организует для потенциальных покупателей первый зарубежный показ коллекции бриллиантов "Династия". Аукцион по продаже коллекции запланирован на ноябрь и пройдет в онлайн-формате на собственной платформе "Алросы". Коллекция "Династия" состоит из пяти бриллиантов, в нее входит одноименный камень весом 51,38 карата - самый дорогой из ограненных в России.