Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алроса" в сентябре проведет в Гонконге два аукциона по продаже бриллиантов своей огранки

Экономика и бизнес
30 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В ходе выставки компания также организует для потенциальных покупателей первый зарубежный показ коллекции бриллиантов "Династия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Бриллианты Алроса" - ограночная "дочка" "Алросы" - в ходе сентябрьской выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair проведет два аукциона по продаже бриллиантов собственного производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый аукцион пройдет с 13 по 17 сентября. На нем будут представлены бесцветные бриллианты крупных размеров, а также сертифицированные бриллианты фантазийных цветов, в том числе желтых, зеленых, оранжевых и фиолетовых оттенков. На втором аукционе, который будет проведен с 19 по 22 сентября, впервые будут предложены бриллианты мелких и средних размеров, а также бриллианты коричневого цветового ряда, уточняется в сообщении.

"Мы подобрали ассортимент в соответствии с особенностями спроса на азиатском рынке. Крупные бриллианты массой более пяти карат обычно востребованы для ювелирных украшений премиального сегмента, а бриллианты массой менее одного карата - для сегмента массового спроса. Кроме того, на аукционе впервые будет представлена полная гамма оттенков фантазийных бриллиантов, полученных из алмазов предприятия "Алмазы Анабара", - приводятся в сообщении компании слова директора "Бриллиантов Алроса" Павла Винихина.

В ходе выставки "Бриллианты Алроса" также организует для потенциальных покупателей первый зарубежный показ коллекции бриллиантов "Династия". Аукцион по продаже коллекции запланирован на ноябрь и пройдет в онлайн-формате на собственной платформе "Алросы". Коллекция "Династия" состоит из пяти бриллиантов, в нее входит одноименный камень весом 51,38 карата - самый дорогой из ограненных в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама