ЦБ отозвал лицензию у страховой компании "Московия"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии на осуществление личного страхования и ОСАГО у страховой компании "Московия". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Такое решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензия страховщика была приостановлена, а именно - неисполнением предписания ЦБ, следует из приказа.
Как ранее сообщал ТАСС, компания "Московия" была одним из немногих страховщиков РФ, работающих в Крыму, и приостановление ее лицензии в конце июля стало одной из причин проблем с доступностью ОСАГО в регионе. По данным ЦБ за I квартал 2017 года, "Московия" была вторым по объему страховщиком в Крыму (доля рынка 25%) и лидером регионального рынка ОСАГО (97,91%). 26 июля Российский союз автостраховщиков утвердил механизм увеличения доступности ОСАГО в Крыму.
В целом на страховом рынке РФ "Московия" входила в топ-50 по объему сборов.