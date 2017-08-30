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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании "Московия"

Экономика и бизнес
30 августа, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии на осуществление личного страхования и ОСАГО у страховой компании "Московия". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Такое решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензия страховщика была приостановлена, а именно - неисполнением предписания ЦБ, следует из приказа.

Как ранее сообщал ТАСС, компания "Московия" была одним из немногих страховщиков РФ, работающих в Крыму, и приостановление ее лицензии в конце июля стало одной из причин проблем с доступностью ОСАГО в регионе. По данным ЦБ за I квартал 2017 года, "Московия" была вторым по объему страховщиком в Крыму (доля рынка 25%) и лидером регионального рынка ОСАГО (97,91%). 26 июля Российский союз автостраховщиков утвердил механизм увеличения доступности ОСАГО в Крыму.

В целом на страховом рынке РФ "Московия" входила в топ-50 по объему сборов.

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