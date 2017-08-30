ВЭБ представит концепцию создания квантового консорциума в октябре

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк в октябре представит концепцию создания квантового консорциума, который, вероятно, будет создан как открытая платформа, сообщил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков на встрече в НИТУ МИСиС.

"Мы сейчас обсуждаем вид консорциума. Я думаю, в октябре мы сможем рассказать, в каком виде он может быть представлен", - сказал он журналистам.

По словам Горькова, квантовый консорциум может быть создан как открытая платформа. "Это не будет один центр с одной какой-то позицией", - уточнил глава ВЭБ.

Внешэкономбанк обсуждает с Российским квантовым центром (РКЦ) и другими игроками рынка квантовых технологий возможность создания объединения наподобие консорциума по развитию этого направления, рассказал глава ВЭБ в середине июля.

По его словам, ВЭБ и Российский квантовый центр заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие квантовых технологий. Сотрудничество предполагает, в том числе, продвижение квантовых сетей в России, а также организацию образовательных проектов в этой области. Тогда Горьков отмечал, что "решения, разработанные РКЦ, создают уверенность в способности России стать одним из ключевых игроков рынка квантовых технологий".

Он также пояснил, что квантовые технологии (в частности, квантовый компьютер) будут способствовать появлению и развитию новых технологий.