Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией может открыться в следующем году

Экономика и бизнес
30 августа, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди отметил, что страны также планируют подписать соглашение о взаимном упрощении визовых процедур

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Запуск прямых рейсов между Москвой и Джакартой ожидается в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Мы ожидали возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой уже в августе этого года, но по некоторым техническим причинам оно перенесено. Надеемся, что авиасообщение откроется в следующем году. Рейсы будут выполняться индонезийской авиакомпанией Garuda", - сказал Суприяди.

Интервью

Вахид Суприяди

Посол Индонезии в РФ: Москва и Джакарта установят стратегическое партнерство

Перейти в раздел Интервью

Посол выразил надежду, что прямое авиасообщение позволит увеличить турпоток из Индонезии в Россию. "Мы надеемся, что запуск прямых рейсов позволит увеличить число туристов не только из России в Индонезию, но и из Индонезии в Россию, особенно с учетом того, что в 2018 году в РФ пройдет чемпионат мира по футболу. По прогнозам туристических агентств, около 40 тысяч индонезийцев могут посетить Россию в будущем году", - заметил он.

"Благодаря прямому авиасообщению мы сможем экспортировать тропические фрукты", - добавил Суприяди.

Упрощение визовых процедур

Посол отметил, что Россия и Индонезия также планируют подписать соглашение о взаимном упрощении визовых процедур. "В настоящее время мы обсуждаем проект соглашения об упрощении визового режима взаимных поездок граждан РФ и граждан Индонезии", - сказал он.

"Российская сторона пообещала упростить процедуру (получения виз в РФ - прим. ТАСС)", - добавил посол.

В 2015 году Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для россиян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама