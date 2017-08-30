Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией может открыться в следующем году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Запуск прямых рейсов между Москвой и Джакартой ожидается в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Мы ожидали возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой уже в августе этого года, но по некоторым техническим причинам оно перенесено. Надеемся, что авиасообщение откроется в следующем году. Рейсы будут выполняться индонезийской авиакомпанией Garuda", - сказал Суприяди.

Посол выразил надежду, что прямое авиасообщение позволит увеличить турпоток из Индонезии в Россию. "Мы надеемся, что запуск прямых рейсов позволит увеличить число туристов не только из России в Индонезию, но и из Индонезии в Россию, особенно с учетом того, что в 2018 году в РФ пройдет чемпионат мира по футболу. По прогнозам туристических агентств, около 40 тысяч индонезийцев могут посетить Россию в будущем году", - заметил он.

"Благодаря прямому авиасообщению мы сможем экспортировать тропические фрукты", - добавил Суприяди.

Упрощение визовых процедур

Посол отметил, что Россия и Индонезия также планируют подписать соглашение о взаимном упрощении визовых процедур. "В настоящее время мы обсуждаем проект соглашения об упрощении визового режима взаимных поездок граждан РФ и граждан Индонезии", - сказал он.

"Российская сторона пообещала упростить процедуру (получения виз в РФ - прим. ТАСС)", - добавил посол.

В 2015 году Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для россиян.