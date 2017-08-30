Медведев предложил создать центр компетенций в сфере производительности труда

ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. Центр компетенций в сфере производительности труда планируется создать на базе Внешэкономбанка.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Предлагается создать центр компетенций в сфере производительности труда на базе Внешэкономбанка, который будет единым окном доступа компаний к имеющимся мерам государственной поддержки", - сказал председатель правительства.

Он уточнил, что "при разработке мер учитывался опыт стран, для которых государственная политика в области производительности труда стала приоритетом, - Германии, Японии, Малайзии, некоторых других стран". "Мы также руководствуемся опытом наших российских регионов, которым удалось добиться впечатляющих экономических успехов в этой сфере, - Татарстан, Калужская область, некоторые другие субъекты Федерации", - добавил глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что от производительности труда "во многом зависит, насколько здоровой является экономика, насколько устойчива и конкурентоспособна экономика в целом и компании в частности". "К сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам. По данным Организации экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества", - констатировал он.

По мнению премьер-министра, "парадокс в том, что наши граждане работают не меньше, а даже больше - в среднем около 2 тыс. часов против 1 тыс. 750 в странах ОЭСР, то есть мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние".

Председатель правительства назвал несколько причин низкой производительности труда в РФ. На его взгляд, среди них - недостаточная конкуренция в экономике и технологическое отставание. "В РФ низкая производительность труда из-за того, что руководители компаний, да и иногда руководители регионов и федеральных органов власти не обладают теми нужными знаниями работы в условиях современной экономики, современных технологий, включая цифровые технологии", - считает Медведев. Он пояснил, что "картина мира меняется каждый день, и чтобы ей соответствовать, требуется постоянная учеба, самосовершенствование, диплома очень хорошего вуза просто недостаточно".

Среди других факторов, которые тормозят рост производительности труда, глава кабинета министров назвал нехватку инвестиций, несовершенство законодательства и множество административных барьеров. Он напомнил, что для устранения этих проблем был разработан приоритетный проект по повышению производительности труда.

Что планируется сделать

"На федеральном уровне идет речь о формировании пакетов специальных мер для работающих людей и компаний - речь идет и о налоговом стимулировании, и об оптимизации кадрового делопроизводства", - отметил премьер-министра. Также, по его словам, "отдельно речь идет о поддержке самозанятых граждан и трудовой мобильности за счет применения повышающего коэффициента при учете расходов на подъемные, на обучение, на переобучение работников".

"По итогам 2017-2018 годов мы посмотрим, как можно улучшить и трудовое законодательство", - пообещал Медведев. Он подчеркнул, что будут разрабатываться и региональные программы производительности труда. Так, на первом этапе отобраны 16 регионов, где на предприятиях будут использоваться меры государственной поддержки. "Компании тоже должны приложить усилия для оптимизации своего производства, построить эффективную систему труда, мотивации сотрудников, не допускать травм на производстве", - предупредил председатель правительства.

Он обратил внимание на то, что "модернизация предприятий приведет к высвобождению части работников", поэтому "службы занятости, местные власти должны быть готовы к такому развитию событий, вовремя организовывать курсы переквалификации, активно помогать в поиске работы".

"Менеджмент компаний и регионов, где выполняются программы по повышению производительности труда, должен будет и сам пройти необходимое обучение, освоить навыки работы в цифровой экономике, современные управленческие практики", - сообщил глава кабинета министров. Он добавил, что будут использоваться "различные обучающие форматы", а в качестве преподавателей будут приглашаться успешные предприниматели, госслужащие, педагоги российских и зарубежных вузов.