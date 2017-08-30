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Экс-мэр Москвы Лужков будет выпускать витамины на основе рутина, содержащегося в гречке

Экономика и бизнес
30 августа, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Лужков намерен производить рутин из гречки, которую он выращивает в своем агрокомплексе "Веедерн" в Калининградской области

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Юрий Лужков на ферме "Веедерн" в Озерском районе

Юрий Лужков на ферме "Веедерн" в Озерском районе

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экс-мэр Москвы, фермер Юрий Лужков планирует запустить производство лекарственного препарата на основе рутина - вещества, которое содержится в листьях гречихи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы экс-мэра.

Лужков намерен производить рутин из гречки, которую он выращивает в своем агрокомплексе "Веедерн" в Озерском районе Калининградской области.

Рутин оказывает оздоровляющий эффект, один из которых - повышение прочности стенок кровеносных сосудов, говорится в сообщении. В продажу медицинский рутин поступит под названием "Русский Рутин".

"Производство дорогостоящее для фермерского хозяйства средних размеров. Только в научно-исследовательскую работу, разработку технологии, которая будет отработана уже в этом году, вложено более 15 млн. руб. собственных средств агрокомплекса. Производственные помещения подготовлены, оборудование будет закупаться в России", - сообщил Лужков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Общая производственная мощность предприятия составит порядка пять тонн сырца рутина в год. Лужков добавил, что это будет производство полного цикла.

Агрокомплекс "Веедерн" занимается выращиванием зерновых и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также мясным и молочным животноводством, в частности племенным овцеводством. Агрокомплекс также развивает племенное разведение чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.

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Лужков, Юрий Михайлович
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