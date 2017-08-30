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"Газпром" в 2017 году может увеличить добычу газа до более чем 460 млрд куб. м.

Экономика и бизнес
30 августа, 18:08 UTC+3

План на год составляет 430,4 млрд куб. м

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" может нарастить добычу газа в 2017 году до более чем 460 млрд кубометров, заявил член правления компании Всеволод Черепанов в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

"При плане 430,4 млрд куб. м. по году прогноз составляет более 460 млрд при том, что если сохранится такая тенденция, что мы будем работать примерно на 150 млн куб. м в сутки больше установленного задания", - сказал он.

По словам Черепанова, в настоящий момент добыча "Газпрома" идет выше плана. В частности, по итогам I полугодия компания превысила план на 18,2 млрд куб. м, на данный момент объем добычи превысил 21 млрд куб. м.

По итогам 2016 года "Газпром" увеличил добычу на 0,6 млрд куб. м - до 419,1 млрд куб. м. Таким образом, по сравнению с прошлым годом добыча может вырасти на 9,8%. Ранее компания озвучивала прогноз на уровне 453,6 млрд куб. м газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что в 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 г. - до более чем 179,3 млрд куб. м, что стало историческим максимумом. В текущем году экспорт может превысить 180 млрд кубометров газа.

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