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"Ъ": эксперты раскритиковали законопроект о критической инфраструктуре рунета

Экономика и бизнес
31 августа, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве считает, что предлагаемые меры могут создать условия для кибератак

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре рунета вместо обеспечения его устойчивости может повлечь совершенно противоположные последствия. Как пишет газета "Коммерсантъ", рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве считает, что предлагаемые меры могут создать условия для кибератак.

В середине августа Минкомсвязь подготовила поправки в закон "О связи", предусматривающие направленные на создание целостности и устойчивости российского сегмента интернета меры. В пояснительной записке к документу говорилось, что в ходе исследований были выявлены проблемы, которые могут повлиять на целостность и устойчивость интернета. Для того, чтобы предотвратить нарушения в его работе, министерство предложило замыкать национальный трафик внутри страны, создавать средства контроля и управления трафиком на территории России и устранять возможные вмешательства в работу интернета из-за рубежа, а также ограничивать долю иностранного владения компаниями на уровне 20%. В ноябре 2016 года Минкомсвязь уже предлагала такие изменения.

Как следует из заключения рабочей группы, законопроект об инфраструктуре рунета расходится с действующим законодательством, содержит избыточные требования к операторам и вредит устойчивости и экономической эффективности рунета. Меры, которые предлагает Минкомсвязь, могут привести к ряду негативных последствий - удлинению маршрутов трафика, невозможности получить весь трафик в Internet Exchange (IX, система обмена трафиком), высокой зависимости надежности и безопасности сети от функционирования маршрутизаторов владельца IX.

Фактическая национализация отечественного сегмента интернета приведет к блокаде со стороны других участников информационного обмена и негативно повлияет на реализацию программы развития цифровой экономики, считают авторы. По мнению экспертов, негативным примером такого сценария можно назвать Северную Корею и Кубу, позитивным - Китай, где широкое участие в глобальных интернет-процессах помогло экономическому росту.

При этом в отзыве отмечается, что IX сейчас в принципе не относятся к критической инфраструктуре, так как принимают на себя не более 15% трафика (остальные 85% проходят через прямые межоператорские соединения). "Чтобы повысить роль IX, как того требуют поправки, необходимы существенный рост капитальных затрат владельцев IX и перестройка магистральных сетей связи операторов. В итоге снизится безопасность сети связи общего пользования и появится "узкое горлышко" при пропуске трафика в РФ, что создаст условия для успешных кибератак", - приводит издание доводы рабочей группы.

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