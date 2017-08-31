РФ потратит на освоение Арктики более 160 млрд рублей до 2025 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия планирует потратить на социально-экономическое развитие Арктики порядка 160 млрд рублей до 2025 года.

Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства, в РФ будет принята новая редакция госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны, срок ее действия продлевается до 2025 года. "Самое главное - программа получит финансирование, на второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 млрд рублей, а на третий этап, то есть с 2021 по 2025 года, при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности) планируется почти 150 млрд рублей", - подчеркнул глава кабинета министров.

Медведев отметил, что усилия будут сосредоточены на трех основных направлениях работы. "Это формирование в арктических регионах точек экономического роста, так называемых опорных зон; это дальнейшее развитие Северного морского пути, инфраструктуры, которая бы обеспечивала мореплавание в акватории; это освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий", - перечислил он.

Глава кабинета министров подчеркнул, что к развитию Арктики "нужно активнее привлекать предпринимательский мир, по максимуму использовать принцип государственно-частного партнерства".

Медведев напомнил, что с 2015 года в РФ уже действует госпрограмма социально-экономического развития Арктической зоны до 2020 года. "Это основной механизм, при помощи которого мы осваиваем Север, но документ носит скорее аналитический характер и представляет собой свод мероприятий из отраслевых государственных программ, а самое главное - у нее нет нормального собственного финансирования, что, конечно, не соответствует масштабам наших планов по развитию этого уникального региона", - сказал премьер. Поэтому, по его мнению, потребовалось подготовить новую редакцию программы.

"В обновленной версии должны быть актуализированы основные задачи, определены дополнительные источники финансирования, объемы средств федерального бюджета", - охарактеризовал документ председатель правительства. Он уточнил, что в программе предусмотрена реализация крупных инфраструктурных проектов, "предстоит решить задачи по промышленному освоению арктического шельфа, развитию науки и технологий для более эффективного использования ресурсной базы, возведению транспортной инфраструктуры, обеспечению национальной безопасности в Арктике, сбережению ее экологической системы".