Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет директоров "Роснефти" утвердил Новака и Шрёдера в числе кандидатов в новый состав

Экономика и бизнес
31 августа, 18:03 UTC+3

Новый состав совета директоров изберут 29 сентября на внеочередном собрании акционеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Герхард Шредер

Герхард Шредер

© Сергей Коньков/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" утвердил 11 кандидатов в новый состав. Помимо действующих девяти членов коллегиального органа в список вошли глава Минэнерго РФ Александр Новак и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, говорится в материалах компании.

Новый состав совета директоров будет избран на внеочередном собрании акционеров "Роснефти", которое состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что предложил расширить количество участников совета с девяти до 11, чтобы в него в том числе мог вернуться Новак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
2
Трое детей погибли в ДТП на Кубани
3
Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160
4
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 года
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Биография Людмилы Рюминой
7
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама