Совет директоров "Роснефти" утвердил Новака и Шрёдера в числе кандидатов в новый состав

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" утвердил 11 кандидатов в новый состав. Помимо действующих девяти членов коллегиального органа в список вошли глава Минэнерго РФ Александр Новак и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, говорится в материалах компании.

Новый состав совета директоров будет избран на внеочередном собрании акционеров "Роснефти", которое состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что предложил расширить количество участников совета с девяти до 11, чтобы в него в том числе мог вернуться Новак.