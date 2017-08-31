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Японско-российский завод глицирризиновой кислоты запустят в Астраханской области в ноябре

Экономика и бизнес
31 августа, 18:36 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 31, августа. /ТАСС

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 65 млн рублей

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АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Японская Cokey Systems Co., Ltd введет в эксплуатацию завод по производству глицирризиновой кислоты из корня солодки за 65 млн рублей в Астраханской области в ноябре 2017 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Александр Жилкин.

"То, что касается проекта японской компании Cokey Systems Co. Ltd в Красноярском районе, то в ноябре будет запуск завода. Сейчас оборудование установлено, идет тестирование, таможенное оформление и так далее. Это первый этап - получение глицирризиновой кислоты, которая используется в более чем в 1200 медицинских препаратах", - сказал Жилкин.

Он отметил, что качество солодки, которая произрастает в регионе - очень высокое, поэтому у данного предприятия хорошие перспективы.

Данный проект реализуется в регионе с 2014 года, под него предоставлен в аренду земельный участок площадью 8,5 га в поселке Тальниковый. Планируется, что мощности японско-российского предприятия составят 230 тонн глицирризиновой кислоты в год. Потребителями данной продукции могут стать не только фармацевтические фирмы, но и пищевая промышленность, а также производители прохладительных напитков. Ориентировочный объем инвестиций - порядка 65 млн рублей.

Проект реализуется совместно с астраханской компанией ООО "Солодка-А". Ранее сообщалось, что завод планировалось запустить в 2016 году. Однако в эти сроки построить завод не удалось.

Cokey Systems Co., Ltd является дочерней компанией Cokey Co., Ltd, расположенной в Токио, специализируется на переработке корня солодки и производстве из него глицирризиновой кислоты.

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