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Минфин РФ: банк БРИКС не нуждается в докапитализации

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В министерстве отметили, что в настоящее время капитал банка составляет $100 млрд, из которых $50 млрд еще не распределены

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС (НБР) располагает достаточной ресурсной базой и в докапитализации не нуждается. Об этом сообщил ТАСС накануне саммита лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

"В отношении банка [НБР] на данный момент речь об увеличении капитала не идет. Сейчас капитал банка составляет $100 млрд, из которых $50 млрд еще не распределены. Банк располагает достаточной ресурсной базой. Более того, при создании и запуске банка мы договаривались, что формирование уставного капитала странами-учредителями будет происходить в течение семи лет", - сказал он.

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Официальная церемония открытия Нового банка развития БРИКС в Шанхае. Глава НБР Кундапур Ваман Каматх, министр финансов КНР Лоу Цзивэй и мэр Шанхая Ян Сюн

Новый банк развития БРИКС. Досье

По словам Бокарева, акционеры проводят эти платежи с 2015 года. "Соответственно, еще и половина не выплачена. Поэтому сейчас вести разговор о том, чтобы расширяться, не совсем уместно", - уточнил глава департамента.

Ранее ряд СМИ писали, что совет директоров банка рассматривает вопрос о докапитализации структуры.

Вчера НБР сообщил о новом пакете проектов, которые будет финансировать. В частности, банк принял решение предоставить России $460 млн на проект по развитию и внедрению информационных технологий в российскую судебную систему.

Китаю будет выделен суверенный кредит объемом в 2 млрд юаней ($295 млн) на экологический проект в центральной провинции Хунань, касающийся предотвращения наводнений и улучшения качества воды в реке Сян. Второй суверенный заем на $200 млн КНР получит на проект промышленной реструктуризации в восточной провинции Цзянси, направленный на стимулирование энергосбережения, переработку ресурсов и снижение загрязнения за счет обновления технологий.

Индии будет предоставлено $470 млн в качестве суверенного займа на проект по налаживанию системы обеспечения питьевой водой сельской местности в штате Мадхья-Прадеш.

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