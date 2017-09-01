Nikkei: Canon возвращает производство в Японию

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Canon построит к 2019 году в Японии новый завод по производству фотоаппаратов в рамках стратегии переноса производства обратно на родину, опирающейся на удешевление производства через автоматизацию, сообщает Nikkei.

В сентябре японский производитель электроники завершит сделку по приобретению участка площадью 300 тыс. кв. м в префектуре Миядзаки в Японии для размещения завода по производству цифровых фотоаппаратов. На заводе будут установлены линии для автоматизированной сборки фотоаппаратов, которыми Canon оборудует и другие свои производства в стране с целью снижения себестоимости продукции и обеспечения ее конкурентоспособности. Инвестиции в новый завод оцениваются примерно в 20 млрд йен ($181,89 млн).

В перспективе Canon планирует перенести обратно в Японию и ряд других производственных мощностей. В прошлом году компания произвела в Японии 56% своих камер, в текущем году этот показатель предполагается увеличить до 60%.

Аналогичные программы по возврату производства в Японию реализуют и другие крупные японские производители. Так, Pioneer перенесла из Таиланда в префектуру Аомори на севере Японии производство автомобильных навигационных систем, предназначенных для японского рынка, а в провинции Ямагата строится новый завод Casio Computer.