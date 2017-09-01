Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nikkei: Canon возвращает производство в Японию

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:05 UTC+3

Компания построит новый завод по производству фотоаппаратов с линиями для автоматизированной сборки к 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Canon построит к 2019 году в Японии новый завод по производству фотоаппаратов в рамках стратегии переноса производства обратно на родину, опирающейся на удешевление производства через автоматизацию, сообщает Nikkei.

В сентябре японский производитель электроники завершит сделку по приобретению участка площадью 300 тыс. кв. м в префектуре Миядзаки в Японии для размещения завода по производству цифровых фотоаппаратов. На заводе будут установлены линии для автоматизированной сборки фотоаппаратов, которыми Canon оборудует и другие свои производства в стране с целью снижения себестоимости продукции и обеспечения ее конкурентоспособности. Инвестиции в новый завод оцениваются примерно в 20 млрд йен ($181,89 млн).

В перспективе Canon планирует перенести обратно в Японию и ряд других производственных мощностей. В прошлом году компания произвела в Японии 56% своих камер, в текущем году этот показатель предполагается увеличить до 60%.

Аналогичные программы по возврату производства в Японию реализуют и другие крупные японские производители. Так, Pioneer перенесла из Таиланда в префектуру Аомори на севере Японии производство автомобильных навигационных систем, предназначенных для японского рынка, а в провинции Ямагата строится новый завод Casio Computer.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться
6
Лавров: Россия не ищет ссор с США
7
Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама